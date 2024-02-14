Российский бизнесмен предстанет перед судом за хищение 1,4 миллиарда рублей

Прокуратура направила в суд дело бизнесмена Нусса, похитившего 1,4 млрд рублей

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бизнесмена Александра Нусса по делу о хищении 1,4 миллиарда рублей и направила материалы дела в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 159 («Мошенничество») и 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ») УК РФ. Расследование дела в отношении его соучастников продолжается.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый совместно с неустановленными лицами похитил деньги, полученные в качестве кредита для создания комплекса по переработке леса в Красноярском крае. Указанные средства злоумышленники распределили по счетам сторонних организаций, а цели, на которые они были получены, так и не реализовали.

Помимо этого в том же году предприниматель занимался валютными операциями по переводу других похищенных денег. В частности, фигуранту удалось взять у Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» более 12 миллионов евро и перевести их на шведский счет иностранной компании с помощью подложных документов. Операция была осуществлена под видом оплаты поставки технологического оборудования, однако указанная техника так и не была привезена в Россию.

Ранее Генпрокуратура России направила в суд материалы уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей при реализации госпрограммы «Пушкинская карта».