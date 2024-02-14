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14:36, 14 февраля 2024Наука и техника

Шойгу поручил вносить коррективы в «Искандеры» с учетом применения на СВО

Шойгу поручил вносить коррективы в ракеты «Искандер» с учетом применения на СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Научно-производственную корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения» заявил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе специальной военной операции (СВО) подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. При этом он поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия, передает Минобороны.

«Это касается и систем ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов — прим. «Ленты.ру»), и ракет "Искандер", и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — сказал Шойгу. Он также отметил, что выпускаемые на предприятии средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Главе ведомства показали новые российские композитные материалы, существенно повышающие защищенность ударных и разведывательных дронов.

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      Анастасия Яланская
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