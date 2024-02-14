Швейцария ответила на заявление Лаврова о посредничестве по Украине

МИД Швейцарии: Берн продолжит оказывать усилия по решению конфликта на Украине

Швейцария продолжит посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, пишет РБК.

Так ведомство прокомментировало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что к Швейцарии «нет доверия» как к посреднику.

«Швейцария привержена продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права», — сказала представитель пресс-службы министерства Элиса Рагги. По ее словам, Швейцария стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира.

Рагги подчеркнула, что страна поддерживает все инициативы, которые направлены на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.

Ранее Лавров заявил, что Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако Россия выступает против подобных инициатив, так как Берн не может выполнять эту роль из-за отсутствия доверия со стороны Москвы.