Швейцария ответила на заявление Лаврова о посредничестве по Украине
Швейцария продолжит посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, пишет РБК.
Так ведомство прокомментировало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что к Швейцарии «нет доверия» как к посреднику.
«Швейцария привержена продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права», — сказала представитель пресс-службы министерства Элиса Рагги. По ее словам, Швейцария стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира.
Рагги подчеркнула, что страна поддерживает все инициативы, которые направлены на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.
Ранее Лавров заявил, что Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако Россия выступает против подобных инициатив, так как Берн не может выполнять эту роль из-за отсутствия доверия со стороны Москвы.