Стало известно о предварительных итогах президентских выборов в Индонезии

Глава МО Индонезии Субианто предварительно лидирует на выборах президента

По предварительным данным, глава Министерства обороны (МО) Индонезии Прабово Субианто набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылками на социологические исследования.

Официальные результаты выборов президента пока не были опубликованы, однако по оценкам различных социологических центров Субианто лидирует, набирая 59,72 процента голосов избирателей.

Подсчеты свидетельствуют, что соперники Субианто — бывший губернатор Джакарты Басведан Анис и бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — набирают 23,38 процента и 16,9 процента голосов соответственно.

Подсчет голосов избирателей на официальном уровне может продлиться несколько недель.

11 февраля в Финляндии на президентских выборах одержал победу Александр Стубб, набравший 51,6 процента голосов избирателей.