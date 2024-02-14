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01:46, 14 февраля 2024Россия

В ДНР начали проверку из-за выброшенного на свалку груза для бойцов СВО

РБК: в ДНР начали проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи для бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ДНР проводится проверка по факту обнаружения на свалке гумпомощи, предназначенной для бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РБК сообщили в аппарате правительства республики.

Груз, который должен был быть доставлен на передовую, 23 января обнаружил волонтер-дальнобойщик Александр Закутний. Он показал найденные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. Мужчина отметил, что вся гуманитарная помощь раскатана бульдозером и трактором.

По словам волонтера, в грузе также находился ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний. Он предположил, что гуманитарная помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле.

Позднее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Ленте.ру», что необходимо наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи. «Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми. Соответственно, по этому факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело», — отреагировала парламентарий.

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