В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

В Колпино двухлетняя девочка получила ожоги, подышав над кастрюлей с картошкой

Двухлетняя девочка в петербургском Колпино получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды. Как выяснил Telegram-канал Shot, мать заставила ребенка подышать над кастрюлей с картошкой.

По данным издания, россиянка посадила дочь на кухне рядом с газовой плитой и предложила той вдыхать пар от продукта.

Малышке уже тогда обжигало лицо, но она терпела. После ингаляции ребенку стало хуже. Девочку доставили в больницу с ожогами II и III степени. У нее пострадали щека, подбородок, лоб и нос.

Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы больше недели лечила десятилетнюю дочь от простуды, не подозревая, что у девочки ветрянка, и потеряла ее.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

До этого в Шилкинском районе Забайкальского края на улице в мороз нашли замерзшего трехлетнего мальчика без верхней одежды.