В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды
Двухлетняя девочка в петербургском Колпино получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды. Как выяснил Telegram-канал Shot, мать заставила ребенка подышать над кастрюлей с картошкой.
По данным издания, россиянка посадила дочь на кухне рядом с газовой плитой и предложила той вдыхать пар от продукта.
Малышке уже тогда обжигало лицо, но она терпела. После ингаляции ребенку стало хуже. Девочку доставили в больницу с ожогами II и III степени. У нее пострадали щека, подбородок, лоб и нос.
Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку.
Ранее сообщалось, что жительница Уфы больше недели лечила десятилетнюю дочь от простуды, не подозревая, что у девочки ветрянка, и потеряла ее.
Сотрудники правоохранительных органов провели проверку.
До этого в Шилкинском районе Забайкальского края на улице в мороз нашли замерзшего трехлетнего мальчика без верхней одежды.