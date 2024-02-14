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11:23, 14 февраля 2024Россия

В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

В Колпино двухлетняя девочка получила ожоги, подышав над кастрюлей с картошкой

Фото: Claire Adams / Shutterstock / Fotodom

Двухлетняя девочка в петербургском Колпино получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды. Как выяснил Telegram-канал Shot, мать заставила ребенка подышать над кастрюлей с картошкой.

По данным издания, россиянка посадила дочь на кухне рядом с газовой плитой и предложила той вдыхать пар от продукта.

Малышке уже тогда обжигало лицо, но она терпела. После ингаляции ребенку стало хуже. Девочку доставили в больницу с ожогами II и III степени. У нее пострадали щека, подбородок, лоб и нос.

Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы больше недели лечила десятилетнюю дочь от простуды, не подозревая, что у девочки ветрянка, и потеряла ее.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

До этого в Шилкинском районе Забайкальского края на улице в мороз нашли замерзшего трехлетнего мальчика без верхней одежды.

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      Анна Щербакова
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