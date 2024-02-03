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10:34, 3 февраля 2024Россия

Замерзшего трехлетнего мальчика в майке нашли на улице российского села

В селе Ононское Забайкалья на улице нашли трехлетнего мальчика в одной майке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Шилкинском районе Забайкальского края на улице в мороз нашли замерзшего трехлетнего мальчика без верхней одежды. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как сообщило ведомство, 2 февраля в полицию обратился медицинский работник и рассказал, что в больницу доставили ребенка 2020 года рождения с переохлаждением. Прибывшие на место правоохранители уставили, что малыша в 150 метрах от его дома нашли двое несовершеннолетних, которые отыскали его мать и вызвали скорую помощь. Как выяснилось, россиянка ушла в гости, оставив младшего сына под присмотром его 17-летнего брата.

Как уточнила в беседе с порталом «Чита.ру» местная жительница, инцидент произошел в поселке Ононское. По ее словам, найденный мальчик был в одной майке. При этом, согласно информации из открытых источников, ночью 2 февраля температура воздуха в Шилкинском районе опускалась до минус 33 градусов.

В МВД заявили, что мать ребенка привлекли к ответственности по административной статье о неисполнении родительских обязанностей. Судьбу семьи решит комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее в селе Ирбейское Красноярского края в роще нашли четырехлетнюю замерзшую девочку. Ребенка без сопровождения взрослых заметили сотрудники полиции при патрулировании местности. Девочка шла по дороге, ведущей в лес. В этот день столбики термометров опустились до минус 15 градусов, дул холодный порывистый ветер.

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      Константин Лысяков
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