В России призвали поменять законодательство о частной собственности
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала поменять законодательство о частной собственности и разрешить вскрывать квартиры, если внутри кто-то есть. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале на фоне новостей о запертом в подмосковной квартире псе.
Ранее стало известно, что в подмосковном Томилино полицейские отказались вскрыть квартиру с запертым внутри спаниелем. Они заявили, что у сотрудников МВД нет на это оснований. Позже квартиру все-таки вскрыли и спасли питомца, его хозяина дома не было. Сообщалось, что пес полнедели прожил один, не имея возможности выбраться. По словам Симоньян, его хозяин «ушел в загул, что делал и раньше».
«Дорогие законодатели! (...) Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно», — написала она, подчеркнув, что «жизнь поважнее неприкосновенности собственности».
В ноябре 2023 года в центре Москвы полицейские спасли кота из запертой машины, в которой он четыре дня просидел без воды и еды. Изначально местные жители вызывали спасателей, однако те отказались вскрывать автомобиль, сославшись на то, что для этого необходимо получить согласие владельца. Однако в результате спасательные службы под надзором сотрудников правоохранительных органов вскрыли водительскую дверь автомобиля, достали кота и поместили его в переноску.