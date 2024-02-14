Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:49, 14 февраля 2024Наука и техника

В России расширят мощности производителя «Искандеров»

МО: ведется работа по расширению мощностей выпускающего «Искандеры» КБМ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В России ведется работа по расширению производственных мощностей предприятия «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ), которое выпускает ракеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер». Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram-канале.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

«Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил Министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий, выпускаемых предприятиями по различным направлениям, увеличилось в несколько раз"», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В январе военный эксперт Юрий Кнутов назвал «Искандер-М» уникальным оружием. Ракеты комплекса практически неуязвимы для противовоздушной обороны противника.

В июле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что КБМ в 2,5 раза нарастило выпуск ряда изделий.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Оккупанты или идиоты». Ректор из Узбекистана оскорбил русских сограждан. Это не понравилось властям России

      ФАС возбудила дело о росте цен на бензин после жалобы губернатора

      На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

      Создан предотвращающий опасный артрит препарат

      Россиянин получил 20 лет за сексуальное насилие над детьми

      Россиян попросили сообщать о точках продаж опасной минералки

      Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

      Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

      Медведев порассуждал о Макроне и кастрированном петухе

      В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше