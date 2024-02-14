В России расширят мощности производителя «Искандеров»

МО: ведется работа по расширению мощностей выпускающего «Искандеры» КБМ

В России ведется работа по расширению производственных мощностей предприятия «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ), которое выпускает ракеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер». Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram-канале.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

«Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил Министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий, выпускаемых предприятиями по различным направлениям, увеличилось в несколько раз"», — говорится в сообщении.

В январе военный эксперт Юрий Кнутов назвал «Искандер-М» уникальным оружием. Ракеты комплекса практически неуязвимы для противовоздушной обороны противника.

В июле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что КБМ в 2,5 раза нарастило выпуск ряда изделий.