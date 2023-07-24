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13:27, 24 июля 2023Наука и техника

Разработчик «Искандеров» нарастил выпуск ряда изделий

Разрабатывавшая «Искандер» корпорация КБМ нарастила выпуск ряда изделий в 2,5 раза
СюжетГособоронзаказ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), которая является разработчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза нарастила выпуск ряда изделий. Об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов», передает РИА Новости.

«Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100 процентов. Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по сравнению с 2022 годом в КБМ в два с половиной раза «увеличили производство изделий по некоторым направлениям».

Ранее в июле в «Высокоточных комплексах» сообщили, что выпуск комплектующих, в частности систем управления, для ракетных комплексов «Искандер» увеличили в разы.

В августе 2022 года в «Ростехе» рассказали, что ракета «Искандера-М» может попасть в форточку с расстояния в несколько десятков километров.

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    Даниил Иринин
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