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13:26, 17 июля 2023Наука и техника

Выпуск комплектующих для «Искандеров» увеличили в разы

Холдинг «Высокоточные комплексы» увеличил выпуск комплектующих для ракет «Искандер»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Выпуск комплектующих, в частности, систем управления, для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» увеличен в разы. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики в несколько раз увеличил производство изделий по оперативно-тактическим и тактическим ракетным комплексам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании.

В апреле эксперт Алексей Леонков напомнил, что ОТРК «Искандер-М» может нести ракету с ядерной боевой частью.

В декабре прошлого года первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер».

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    Иван Потапов
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