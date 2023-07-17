Выпуск комплектующих для «Искандеров» увеличили в разы

Холдинг «Высокоточные комплексы» увеличил выпуск комплектующих для ракет «Искандер»

Выпуск комплектующих, в частности, систем управления, для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» увеличен в разы. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики в несколько раз увеличил производство изделий по оперативно-тактическим и тактическим ракетным комплексам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании.

В апреле эксперт Алексей Леонков напомнил, что ОТРК «Искандер-М» может нести ракету с ядерной боевой частью.

В декабре прошлого года первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер».