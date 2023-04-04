В России оценили ядерный вариант «Искандера-М»

Леонков сообщил, что «Искандер-М» несет ядерную боеголовку мощностью около 10 килотонн

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» может нести ракету с ядерной боевой частью. Мощность боеприпаса ядерного варианта комплекса оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«ТТХ "Искандер-М" с ядерной боевой частью нигде не публиковались. Но поскольку это оперативно-тактический комплекс, его боевая часть составляет в районе 10 килотонн. Если говорить о разрушениях, которые он нанесет при запуске, и проводить исторические параллели, то они будут как половина Хиросимы», — сказал аналитик.

Он отметил, что ядерные боеголовки используют для нанесения ударов по укрепрайонам, скоплениям военной техники и живой силы. По словам Леонкова, дальность полета ракеты «Искандера» в неядерном исполнении составляет порядка 500 километров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва передала Минску ОТРК «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

В декабре 2022 года первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер».