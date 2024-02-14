В России стало меньше пенсионеров

За 2023 год пенсионеров на учете в Социальном фонде РФ стало меньше на 700 тыс.

За 2023 год число пенсионеров на учете в Социальном фонде России снизилось на 700 тысяч. Об этом со ссылкой на данные организации сообщает РБК.

На 1 января 2024-го число пенсионеров в стране составило 41,075 миллиона. За год их стало меньше на 1,7 процента — темпы сокращения численности ускорились втрое, однако не побили рекорды 2021 года, когда за год число граждан на пенсии упало на 970 тысяч. Причина снижения — перерыв в назначении пенсий по старости из-за реформы. До завершения десятилетнего переходного периода такими годами также станут 2025-й и 2027-й.

Ранее в Социальном фонде ожидали прирост числа пенсионеров на 1,13 миллиона, до 42,9 миллиона за счет жителей новых регионов. Однако в результате в отчет включили данные без учета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Сильнее всего за год сократилось число получателей страховой пенсии по старости — их стало меньше на 885,8 тысячи человек, до 33,38 миллиона граждан. Число пенсионеров по инвалидности увеличилось на 91,7 тысячи, до 2,23 миллиона человек. Число получателей социальных пенсий выросло на 52,9 тысячи, до 3,41 миллиона человек, а пенсий по потере кормильца — на 12,7 тысячи, до 1,44 миллиона человек.

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5 процента. Изменение размера выплат затронет в общей сложности 4,1 миллиона россиян, заявили в Минтруда. На эти цели из федерального бюджета выделят суммарно 37,5 миллиарда рублей. Индексация утверждена правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии назначаются по инвалидности, старости, по случаю потери кормильца и другим причинам.