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19:16, 14 февраля 2024Россия

В России второклассник хотел поздравить девочку у школы и привлек внимание СОБРа

Mash: в Воронеже второклассник привлек внимание СОБРа из-за поздравления девочке

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Воронеже второклассник хотел поздравить понравившуюся ему девочку с 14 февраля у школы № 43 и привлек внимание специального отряда быстрого реагирования (СОБРа). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, юный россиянин подготовился заранее: купил плюшевого медведя и букет цветов. Он оставил все презенты перед входом в учебное заведение.

Однако внимательные взрослые обратили внимание на подарки быстрее, чем объект симпатии школьника. Горожане вызвали к месту полицейских, медиков и спасателей, приняв коробку за опасный предмет.

Сотрудники ведомств приехали, оцепили территорию и эвакуировали всех учащихся. Ничего подозрительного на месте они не обнаружили. Мальчику же посоветовали признаться в чувствах по-другому.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) эвакуировали все школы из-за угрозы взрыва.

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      Анна Щербакова
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