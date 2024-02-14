В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 6,2 процента

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 6,2 процента по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram.

По данным санитарной службы, за семь дней выявлено свыше 27 тысяч случаев заболевания, среди которых преобладает омикрон-штамм. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 выдохся. По его словам, на данный момент не появилось каких-либо новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию.

В свою очередь, директор центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что пандемия коронавируса на данный момент продолжается, так как «возбудитель никуда не делся, его стало только больше». Однако, он отметил, что это дало мощный толчок развитию технологий в здравоохранении и науке.