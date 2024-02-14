В Верховной Раде назвали вероятную дату рассмотрения законопроекта о мобилизации

Депутат Рады Гончаренко: законопроект о мобилизации рассмотрят в начале марта

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации в начале марта. Вероятную дату рассмотрения законопроекта назвал украинский депутат Алексей Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов в России) в своем Telegram-канале.

«Мобилизационный закон задерживается. По реалистичному сценарию рассмотрение будет где-то в начале марта», — написал он.

Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля. За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата Рады. Большая часть голосов принадлежит правящей партии «Слуга народа».

Ранее депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу сравнил законопроект о мобилизации с крепостным правом. Он утверждает, что документ призван обеспечить «развитие рабовладельческой философии на Украине».