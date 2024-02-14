ВСУ обстреляли село в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Зерново

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Три дома оказались повреждены из-за обстрела.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал брянский губернатор.

Других подробностей о происшествии Богомаз не привел.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Брянскую области.

В Минобороны уточнили, что тогда в результате происшествия пострадавших выявлено не было.

До этого украинские военные атаковали Курскую область.