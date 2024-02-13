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13:35, 13 февраля 2024Россия

Средства ПВО отразили атаку ВСУ сразу на два российских региона

Минобороны России: четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Брянской областями
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, дроны, с помощью которых Украина пыталась нанести удар по российским объектам, уничтожили около 12:30 по московскому времени. Три из них сбили над территорией Белгородской области, еще один — Брянской. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Стародубском муниципальном округе уничтожили украинский беспилотник-разведчик самолетного типа. По его словам, мирные жители не пострадали. Разрушений также нет.

Помимо этого, еще один беспилотник средства ПВО уничтожили над Белгородской областью около 11:30 по московскому времени. По информации Минобороны, БПЛА должен был ударить по объектам на российской территории.

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13 февраля Украина также атаковала Курскую область. Как рассказал губернатор Роман Старовойт, под обстрел попал хутор Олешня Суджанского района Курской области. Пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи, а также несколько жилых домов и легковых автомобилей. Позже на территории района объявили ракетную опасность.

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      Константин Лысяков
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