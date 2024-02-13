Средства ПВО отразили атаку ВСУ сразу на два российских региона

Минобороны России: четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, дроны, с помощью которых Украина пыталась нанести удар по российским объектам, уничтожили около 12:30 по московскому времени. Три из них сбили над территорией Белгородской области, еще один — Брянской. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Стародубском муниципальном округе уничтожили украинский беспилотник-разведчик самолетного типа. По его словам, мирные жители не пострадали. Разрушений также нет.

Помимо этого, еще один беспилотник средства ПВО уничтожили над Белгородской областью около 11:30 по московскому времени. По информации Минобороны, БПЛА должен был ударить по объектам на российской территории.

13 февраля Украина также атаковала Курскую область. Как рассказал губернатор Роман Старовойт, под обстрел попал хутор Олешня Суджанского района Курской области. Пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи, а также несколько жилых домов и легковых автомобилей. Позже на территории района объявили ракетную опасность.

