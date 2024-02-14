ВСУ сообщили о запасных путях снабжения группировки в Авдеевке

Спикер Сил обороны ВСУ Лиховий сообщил о запасных путях снабжения в Авдеевке

Для снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке предусмотрены запасные пути. Об этом сообщил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, в городе несколько дней продолжаются уличные бои и обстановка «диктует определенную смену тактики боевых действий».

Лиховий подчеркнул, что Киеву важно удержать Авдеевку, как и любой город, но никто не будет цепляться «за кучи камней и обгорелого железа», поскольку командование стремится сохранить жизни бойцов.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороны. Он добавил, что лучше оставить позиции, чем допустить потерю личного состава.