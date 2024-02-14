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18:31, 14 февраля 2024Наука и техника

Запуск лунного модуля Nova-C перенесли

НАСА: запуск ракеты Falcon 9 с лунным модулем Nova-C перенесен на 15 февраля

Фото: Evan Garcia / Reuters

Запуск ракеты Falcon 9 с лунным модулем Nova-C американской компании Intuitive Machines перенесли с 14 на 15 февраля. Об этом сообщает НАСА.

Пуск носителя с аппаратом состоится 15 февраля не ранее 09:05 московского времени со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде.

В рамках миссии IM-1 спускаемый модуль должен совершить мягкую посадку 22 февраля в 300 километрах от южного полюса Луны. На поверхности естественного спутника Земли Nova-C должен проработать до двух недель.

В 2024 году в случае успеха IM-1 должны состояться еще две миссии — IM-2 и IM-3 с однотипными аппаратами Nova-C, которые компания Intuitive Machines создает по заказу НАСА с целью отработки технологии доставки небольших грузов на поверхность Луны.

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      Иван Потапов
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