Звезда сериала «Кухня» напугала фанатов чрезмерной худобой

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская опубликовала новое видео и напугала фанатов чрезмерной худобой. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя звезда сериала «Кухня» поделилась роликом, на котором она позирует в мини-платье черного цвета и туфлях на высоком каблуке. При этом волосы знаменитости были распущены и уложены волнами, а на ее лицо визажисты нанесли яркий макияж. На следующих кадрах она была запечатлена в белой рубашке и голубых джинсах.

Подписчики оценили фигуру Подкаминской в многочисленных комментариях под публикацией. «Какая вы были классная в "Кухне". Зачем так сильно худеть?», «Немного поправиться не помешало бы», «Вы слишком худая. Нездоровая худоба уже», «Вас надо подкормить», «Слишком худая», — высказывались поклонники.

В январе внешность Дженнифер Лопес на модном показе Schiaparelli смутила фанатов. Читатели издания раскритиковали внешность артистки на фото, где она запечатлена без золотых очков с металлическими «бровями».