Невыпущенный российский электромобиль подорожает

Глава «КамАЗа» Когогин заявил о пересмотре ценовых параметров «Атома»

Заявленные ранее ценовые параметры российского электромобиля «Атом» более неактуальны, в нынешних условиях их придется пересмотреть. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

При этом он указал, что пока планы по началу выпуска модели в 2025 году не меняются. Сам Когогин протестировал автомобиль и считает, что тот по ходовым качествам достоин высокой оценки.

Однако пока «Атом» испытывается на донорских кузовах, которые привезли и Китая. По словам главы «КамАЗа», в компании надеются, что смогут приобрести за рубежом компоненты относительно недорого, чтобы контролировать подорожание модели.

При этом компания настроена серьезно, у нее уже собран собственный центр разработок. Ранее в стране было только два таких центра — у «АвтоВАЗа» и НАМИ. В «Атоме» собрали уже около 700 человек. Когогин признал, что этого мало для инжинирингового отдела, но альянс с китайскими партнерами может закрыть ряд пробелов.

Собирать «Атом» предполагается на московском автозаводе «Москвич». В том же интервью глава КамАЗа признал, что убытки площадки в 2023 году составили 160 миллионов рублей, предприятие собирает машины не в ожидаемых объемах, а на изменение стоимости моделей повлияло падение рубля.

Бронирование автомобилей «Атом» из первой партии завершилось в октябре. Компания «Кама» сообщала, что электрокар собрал десятки тысяч предзаказов.