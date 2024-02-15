В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

Старовойт: в Курском районе произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

В Курском районе произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал. «Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли хутор Олешня Суджанского района Курской области и повредили линию электропередачи (ЛЭП). При обстреле также были повреждены несколько жилых домов и легковых автомобилей.