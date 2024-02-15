Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:39, 15 февраля 2024Россия

В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

Старовойт: в Курском районе произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курском районе произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал. «Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли хутор Олешня Суджанского района Курской области и повредили линию электропередачи (ЛЭП). При обстреле также были повреждены несколько жилых домов и легковых автомобилей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

      Зеленский одарил Байдена на тысячи долларов

      В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

      Путин раскрыл отношение главы МИД Германии к своей стране

      В США пообещали продолжить применять санкции против «Росатома»

      Путин ответил на вопрос о здоровье Байдена

      Женщина с самым большим ртом в мире показала фигуру в откровенном наряде

      Российский военный заявил о ставке Сырского на новое наступление ВСУ

      Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

      Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше