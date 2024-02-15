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12:04, 15 февраля 2024Россия

Из мэрии российского поселка уволились все сотрудники

Ura.ru: из мэрии крупнейшего тюменского муниципалитета уволились все сотрудники

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

Мэрию Московского поселка Тюменского района покинули все сотрудники, проработавшие в администрации до назначения новой главы Анны Подушко. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

По его данным, с декабря 2023 года из мэрии крупнейшего тюменского поселка уволились 15 человек. Некоторые из них ушли принципиально вслед за уволившимся Михаилом Захаровым. В результате новая глава Подушко была вынуждена полностью комплектовать новую администрацию.

Как утверждает Ura.ru, уволившиеся сотрудники полностью очистили все свои рабочие компьютеры. Из-за этого работа мэрии сильно замедлилась, так как пришлось устанавливать необходимые программы заново.

В 2020 году жительница Костромской области Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Женщина заявила, что выдвигалась на выборы не по своему желанию. Ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев.

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      Владислав Толстиков
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