Лада Дэнс рассказала о планах открыть собственный лейбл

Певица Лада Дэнс рассказала, что хочет открыть собственный лейбл

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) рассказала о планах открыть собственный лейбл. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Я очень люблю делать музыку. Я хочу открыть свой лейбл. Потому что устала бегать постоянно и просить "возьмите, возьмите, возьмите". У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это все. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это все...» — отметила исполнительница.

Дэнс добавила, что сейчас очень сложно пробиться через огромное количество музыки и яркого контента, чтобы построить успешный бизнес.

Осенью прошлого года певица рассказала о тяжелых последствиях аварии, в которую попала в августе 2023-го.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России закрыла продюсерский центр певца Стаса Михайлова «Творческая мастерская».