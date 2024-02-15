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20:09, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали роковую ошибку при падении лифта

Врач Малышева заявила, что при падении лифта нужно лечь на пол

Фото: Derrick Treadwell / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, назвали россиянам роковую ошибку, которую совершают люди при падении лифта. О том, что нельзя делать в этой экстремальной ситуации, они рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Если вы падаете в лифте, даже если вы застряли в лифте, надо сесть, а затем лечь, потому что это единственный шанс спастись. (...) Стоять и держаться [за стены] — это роковая ошибка», — заявила Малышева. Коновалов уточнил, что в такой ситуации голову нужно положить на руку, чтобы защитить ее от удара.

Продеус добавил, что тем, кто застрял в лифте, нужно снять с себя верхнюю одежду. Он объяснил, что человек в теплой одежде быстро теряет влагу, из-за чего у него может возникнуть обезвоживание. «Обезвоживание приводит к тому, что голова перестает снабжаться достаточным количеством кислорода, вы можете потерять сознание», — предупредил врач.

Ранее Елена Малышева и ее другой соведущий Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали три продукта, употребление которых снижает риск инфарктов и инсультов. Они посоветовали тем, кто хочет избежать этих заболеваний, включить в рацион фундук.

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      Олег Давыдов
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