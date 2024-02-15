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07:31, 15 февраля 2024Экономика

Экспортеры в России пожаловались на потери из-за поддержки рубля

«Известия»: бизнес теряет крупные суммы на высоких комиссиях при обмене валюты

Фото: Dmytro Glazunov / Unsplash

Российский бизнес пожаловался на потери крупных сумм из-за обязательной продажи валюты. Об этом заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, его цитирует газета «Известия».

До возвращения мер по поддержке рубля экспортеры оставляли иностранную валюту на счетах и тратили их за рубежом. Теперь, в рамках указа президента они обязаны продавать выручку в долларах и евро в России, из-за чего теряют часть средств на обмене из-за высоких комиссий. По словам вице-президента «Опоры России» Николая Дунаева, из-за трудностей с платежами сборы могут достигать шести процентов от суммы.

Ряд финансовых организаций, которые до сих пор работают с европейской и американской валютами, также взимают за надзор за операциями до 70-120 тысяч рублей. Условия хранения и вывода валюты со счетов ухудшаются — по словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, любой перевод — это увеличивает санкционные риски, которые могут распространяться на всех участников процесса. При перечислении валюты компании теряют значительную часть прибыли, что перекладывается на потребителя и влияет на цены для граждан.

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В конце января 2024-го правительство России решило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. По оценкам чиновников, мера эффективно зарекомендовала себя. «Меры помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», пояснил вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас, согласно указу президента, экспортеры из закрытого списка размещают на своих российских счетах не менее 80 процентов валютной выручки.

Ранее в Госдуме решили не вводить штрафы экспортерам за непроданную валютную выручку. По мнению депутатов, действующее законодательство позволяет урегулировать этот вопрос без принудительной воли. Предполагалось, что штрафы вернутся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), при этом норму хотели распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

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      Вячеслав Агапов
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