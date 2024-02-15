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16:36, 15 февраля 2024Экономика

Международные корпорации покинули самую густонаселенную страну Африки

Международные корпорации покинули Нигерию из-за нехватки валюты

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Международные корпорации покидают Нигерию из-за нехватки в стране валюты, необходимой бизнесу для репатриации выручки. Об этом со ссылкой на экономистов и представителей бизнеса самой густонаселенной страны Африки пишет Bloomberg.

В декабре в западноафриканском государстве закрылся завод американского производителя потребительских товаров Procter & Gamble, также об уходе из Нигерии недавно объяснили компании GSK , Bayer и Sanofi. Unilever в 2023 году сократила перечень товаров, выпускаемых на предприятиях в стране, а Nestle сообщила об убыточности своей деятельности.

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Эксперты объясняют это нехваткой в Нигерии долларов, которые нужны международным организациям для репатриации свой выручки и импорта сырья. За последние 8 месяцев нигерийский центробанк дважды девальвировал национальную валюту, найру, а проблемы с электроснабжением и перегруженностью портов усугубляют положение в стране. Если в 2011 году страна получила 9 миллиардов долларов иностранных инвестиций, то в 2022 зарубежные вложения стали меньше на 187 миллионов долларов.

По словам директора Ассоциации производителей Нигерии Сегуна Аджайи-Кадира, страну покинуло гораздо больше компаний, однако их имена не так известны. «Если текущая ситуация не улучшится, у нас наверняка будет больше закрытий», — сказал он.

По итогам 2023 года валюта Нигерии стала одной из трех худших в мире. Курс найры упал к доллару на 55 процентов, и аналитики прогнозируют дальнейшую девальвацию. По темпам обесценивания в уходящем году ее обогнали только аргентинский песо (78,1 процента) и ливанский фунт (на 89,9 процента).

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