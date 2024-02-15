Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
05:03, 15 февраля 2024Экономика

Немецкий Daimler продал свою долю в «Камазе»

Когогин: немецкий Daimler продал свои 15% в «Камазе» в 2024 году

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свою долю в 15 процентов акций в «Камазе» в 2024 году. Об этом сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в интервью газете «Ведомости».

По словам Когогина, «Mercedes-Benz Group AG не участвует в жизни "Камаза" с февраля 2022 года», формальный процесс прекращения участия в капитале «КамАЗа» уже закончен. Кому концерн продал свои акции, он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что «Камаз» консолидировал 100 процентов долей бывшего совместного предприятия с немецкой Daimler Truck «Даймлер КАМАЗ Рус» — ранее автоконцерны владели предприятием на паритетной основе.

28 февраля прошлого года Daimler приостановил сотрудничество с «Камазом» и прекратила поставки. После этого на мощностях в Набережных Челнах наладили сборку среднетоннажных грузовиков «Компас» на компонентной базе китайского JAC.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о вовлеченности США в конфликт на Украине. Как это повлияет на продолжительность СВО и ее цели?

      Компания SpaceX cменила штат регистрации

      Часть россиян предложили освободить от подоходного налога

      Названы способы сэкономить на ремонте

      Россиянин узнал о страхе европеек перед «русскими мужиками»

      Путин призвал изменить принципы работы системы здравоохранения

      Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о Байдене

      США воспрепятствовали прилету делегата Перу на форум в Россию

      Немецкий Daimler продал свою долю в «Камазе»

      Мужчина застал жену дома с двумя любовниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше