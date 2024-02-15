Немецкий Daimler продал свою долю в «Камазе»

Когогин: немецкий Daimler продал свои 15% в «Камазе» в 2024 году

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свою долю в 15 процентов акций в «Камазе» в 2024 году. Об этом сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в интервью газете «Ведомости».

По словам Когогина, «Mercedes-Benz Group AG не участвует в жизни "Камаза" с февраля 2022 года», формальный процесс прекращения участия в капитале «КамАЗа» уже закончен. Кому концерн продал свои акции, он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что «Камаз» консолидировал 100 процентов долей бывшего совместного предприятия с немецкой Daimler Truck «Даймлер КАМАЗ Рус» — ранее автоконцерны владели предприятием на паритетной основе.

28 февраля прошлого года Daimler приостановил сотрудничество с «Камазом» и прекратила поставки. После этого на мощностях в Набережных Челнах наладили сборку среднетоннажных грузовиков «Компас» на компонентной базе китайского JAC.