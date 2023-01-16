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15:02, 16 января 2023Экономика

«КамАЗ» получил полный контроль над бывшим СП с немецкой Daimler

«КамАЗ» получил полный контроль над бывшим СП с немецкой Daimler Truck

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» консолидировал 100 процентов долей бывшего совместного предприятия с немецкой Daimler Truck «Даймлер КАМАЗ Рус» — ранее автоконцерны владели предприятием на паритетной основе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Незадолго до этого компанию переименовали в «Тракс Восток Рус». До начала военных действий на Украине она импортировала грузовики и спецтехнику Mercedes-Benz, а также среднетоннажники Fuso, которые собирались крупноузловым способом на заводе в Набережных Челнах.

Однако 28 февраля Daimler приостановил сотрудничество с «КамАЗом» и прекратила поставки. После этого на мощностях в Набережных Челнах наладили сборку среднетоннажных грузовиков «Компас» на компонентной базе китайского JAC.

Хотя Daimler вышла из СП с российским автоконцерном, компания продолжает владеть 15 процентами самого «КамАЗа». По словам гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина, немецкий автопроизводитель отказался от участия в его управлении и стал «спящим акционером».

В июне 2022 года США ввели блокирующие санкции против российского автопроизводителя и его дочерних структур. По мнению экспертов, ограничения могут затруднить доступ «КамАЗа» к импортным запчастям даже из Китая, а также процесс экспорта. Китайские компании ведут себя крайне осторожно в том, что касается создания СП с санкционными лицами, из-за угрозы вторичных санкций.

Среди возможных последствий новых санкций США аналитики назвали прекращение сборки «Компаса». Все зарубежные компании, с которыми «КамАЗ» имеет совместные предприятия, уже прекратили поставки в Россию. Так, немецкая ZF и американская Cummins объявили об этом в марте, а китайская Weichai — в сентябре.

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Софья Ермакова
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