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19:43, 15 февраля 2024Наука и техника

Эксклюзивы PlayStation на ПК будут выпускать быстрее

VGC: Sony запланировала быстрее выпускать эксклюзивные игры PlayStation на ПК

Фото: Budrul Chukrut / Globallookpress.com

В компании Sony рассказали о будущем эксклюзивных игр PlayStation для персональных компьютеров. Об этом сообщает издание VGC.

В ходе обсуждения финансового отчета президент корпорации Хироки Тотоки отметил, что подразделение PlayStation активно работает над повышением рентабельности. Президент подчеркнул, что для того, чтобы больше зарабатывать, компания сделает ставку на мультиплатформенные игры.

Журналисты отметили, что таким образом Sony запланировала выпускать эксклюзивные игры для PS на ПК быстрее, чем обычно. Это расходится с данным в 2022 году обещанием руководителя PlayStation Studios Германа Хюльста о том, что ПК-геймерам придется ждать минимум год, чтобы играть в PS-тайтлы на компьютере.

Также Хироки Тотоки рассказал, что ранее Sony портировала консольные игры на компьютеры с целью популяризовать PlayStation. По его словам, теперь операционную прибыль можно увеличить, целенаправленно выпуская больше эксклюзивных тайтлов на ПК.

Ранее в Sony заявили, что по итогам 2023 финансового года она продаст меньше консолей PlayStation 5, чем ожидалось — 21 миллион штук. Журналисты Engadget отметили, что продажи PS5 не оправдывают ожиданий компании.

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      Андрей Ставицкий
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