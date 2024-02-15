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06:35, 15 февраля 2024Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
СюжетВзрывы в Харькове:

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

Вечером 12 февраля стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области Украины. Ранее в городе звучали звуки сирены воздушной тревоги. До этого сообщалось о взрывах в Харькове и Павлограде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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