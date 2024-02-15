По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

Вечером 12 февраля стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области Украины. Ранее в городе звучали звуки сирены воздушной тревоги. До этого сообщалось о взрывах в Харькове и Павлограде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.