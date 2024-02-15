По всей Украине объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страныСюжетВзрывы в Харькове:
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.
Вечером 12 февраля стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области Украины. Ранее в городе звучали звуки сирены воздушной тревоги. До этого сообщалось о взрывах в Харькове и Павлограде.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.