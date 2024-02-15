ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад» cо счетом 2:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Французский ПСЖ обыграл испанский «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 14 февраля, и завершилась с счетом 2:0.

Ответная игра состоится 5 марта. Она начнется в 23:00 по московскому времени.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».