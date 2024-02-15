Путин высказался об угрозе ареста Карлсона в США

Путин об аресте Карлсона в США: Ассанж сидит, о нем почти никто не вспоминает

Президент России Владимир Путин, говоря об угрозе ареста американского журналиста Такера Карлсона после интервью в Москве, напомнил, что в сегодняшних США все возможно. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Ассанж сидит. И о нем никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди. Таковы особенности общественного сознания. Уходит тема и все. Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов», — сказал глава государства.

«Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке», — допустил российский лидер.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

После общения с российским лидером Такер Карлсон признался, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению противостояния с Украиной.