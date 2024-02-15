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02:56, 15 февраля 2024Наука и техника

США запустили на орбиту ракету со спутниками слежения

Пентагон: США запустили спутники слежения за гиперзвуковым оружием

Фото: Joe Skipper / Reuters

Соединенные Штаты запустили на орбиту ракету Falcon 9 со спутниками слежения за гиперзвуковым оружием. Трансляция велась компанией Space X в соцсети X.

Как сообщили в Пентагоне, запуск ракеты-носителя компании Space X прошел в рамках миссии USSF-124 Космических сил США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в среду, 14 февраля.

Как уточнили в американском военном ведомстве, на околоземную орбиту выведены два спутника системы слежения за сверхзвуковыми и баллистическими ракетами HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), а также еще четыре военных разведывательных аппарата.

Ранее сообщалось, что Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами у компаний Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Компании должны произвести по 18 космических аппаратов, каждый из которых будет располагаться на высоте около 1900 километров над поверхностью Земли и отслеживать ракетные пуски потенциальных противников США.

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      Марина Совина
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