Россия отказалась экстрадировать молдавского оппозиционера Шора

Глава Интерпола в Молдавии Центиу: Москва отказалась выдать политика Шора

Россия подтвердила, что молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор находится в стране и отказалась его выдать. Об этом заявил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу, передает РИА Новости.

«Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью 3 конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы», — рассказал он.

По словам Центиу, Интерпол подал запрос с целью подтвердить пребывание оппозиционера в России в начале февраля. В апреле 2023 года в Молдавии его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации активов.

Ранее Илан Шор сообщил, что считает возможным переезд в Россию. Он отметил, что рассматривает такой вариант, так как в стране живут его жена и дети.