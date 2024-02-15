Российскому борцу-чемпиону отказали во въезде в Румынию

Двукратному чемпиону ОИ Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию

Двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

По словам функционера, пограничники усомнились в подлинности визы россиянина. «Дело в том, что он получал ее в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом в Испании он выходил из аэропорта, вернулся, благополучно сел в самолет и прилетел в Румынию», — заявил Мамиашвили.

В Бухаресте Садулаев планировал выступить на чемпионате Европы по борьбе. Он был заявлен для участия в турнире борцов вольного стиля в весовой категории до 97 килограммов. «Шансов, что вопрос разрешится и он выступит на чемпионате Европы, уже нет. Замену тоже найти не удастся — все жеребьевки почти прошли», — добавил глава ФСБР.

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион. В его активе также пять побед на чемпионатах мира и четыре золота европейских первенств.