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10:16, 15 февраля 2024Силовые структуры

Силовики задержали депортированного из Турции россиянина по делу о мошенничестве

В Уфе полицейские задержали депортированного из Турции фигуранта уголовного дела

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В международном аэропорту Уфы сотрудники полиции задержали депортированного из Турции россиянина Руслана Нагаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование возбужденного в отношении него уголовного дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ продолжается. В настоящее время фигурант находится под стражей.

По данным ведомства, с 2016 по 2018 годы обвиняемый, исполняя обязанности гендиректора одной из фирм, заключил ряд договоров на проведение строительно-монтажных работ и оказание услуг. Далее мужчина получал деньги от заказчиков по этим договорам, однако субподрядчикам их не передавал. Общая сумма ущерба от его действий составила более 600 миллионов рублей. От следствия обвиняемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

Ранее Таиланд передал России двух россиян, разыскиваемых по линии Интерпола.

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      Олеся Мицкевич
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