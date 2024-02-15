В США один человек погиб в ходе стрельбы после парада Супербоула

Один человек погиб в ходе стрельбы после парада Супербоула в Канзас-Сити

В Канзас-Сити после парада в честь победителей Супербоула (Super Bowl) произошла стрельба в районе вокзала Юнион Стейшн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции Стейси Грейвс.

В результате происшествия погиб один человек, больше 20 получили ранения. Полиция задержала трех человек в рамках расследования. Причина стрельбы не уточняется.

Как отмечает телеканал, по данным организации Gun Violence Archive, это 48-я по счету массовая стрельба в США в этом году.

Ранее сообщалось, что клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула. В финальном матче, который состоялся в Лас‑Вегасе, «Чифс» оказались сильнее «Сан-Франциско Форти Найнерс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 25:22.