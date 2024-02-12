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09:15, 12 февраля 2024Спорт

Стал известен победитель Супербоула

Клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс» во второй раз подряд выиграл Супербоул

Фото: Mark J. Rebila / USA Today Sports / Reuters

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче, который состоялся в Лас‑Вегасе, «Чифс» оказались сильнее «Сан-Франциско Форти Найнерс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 25:22. Самым ценным игроком Супербоула в третий раз в карьере был признан квотербек победителей Патрик Махоумс.

Клуб из Канзас-Сити выиграл турнир во второй раз подряд. Всего у команды четыре чемпионских титула (1969, 2020, 2023, 2024).

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ, проводится с 1967 года. В перерыве матча традиционно проводится масштабный концерт. В 2024 году на нем выступили Usher, Алиша Киз и Лудакрис.

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