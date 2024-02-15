Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 15 февраля 2024Наука и техника

В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ

Military Watch Magazine: Россия модернизировала и усилила Т-80БВМ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская армия получила танки Т-80 за счет поставки новой партии модернизированных и усиленных Т-80БВМ, поставленных Омским заводом транспортного машиностроения. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM), который также назвал преимущества боевой машины.

Модернизированные танки Т-80БВМ получили усиленную динамическую броню, что существенно повышает защищенность экипажа. Кроме того, машины имеют дополнительный модуль защиты башни, который был представлен на военном форуме «Армия-2023», позволяющий выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет. Также танк оснащен принципиально новой системой связи, которую невозможно заглушить.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Как пишет издание, Министерство обороны РФ отдавало предпочтение Т-72 и Т-90 из-за их гораздо более низких эксплуатационных расходов. Однако этим более дешевым танкам не хватает дополнительной мобильности, которыми обладает Т-80 благодаря газотурбинному двигателю. Такие двигатели значительно увеличивают потребности в техническом обслуживании, однако обеспечивают большое преимущество в мобильности, при этом только американский M1 Abrams также оснащен газотурбинными двигателями. В то же время Т-80 имеет лучшее соотношение мощности и веса.

Также сообщается, что Омсктрансмаш начал работы по возобновлению производства Т-80, которые дополнят текущее производство танков Т-90М и танков следующего поколения Т-14 на Уралвагонзаводе. Ожидается, что новые серийные модели будут иметь значительно улучшенную конструкцию по сравнению с новейшими танками Т-80БВМ.

В январе в Минобороны сообщили, что российские Т-80БВМ в зоне специальной военной операции оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», подавляющими сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти инициативы перевернут десятилетия политики США». Стало известно о планах Трампа принудить Украину к переговорам

      Белый дом пошутил над разбитым сердцем оппонента помощи Украине и получил ответ

      «Москвич» сократит планы по выпуску автомобилей

      Россияне стали больше читать бумажные книги

      В российском селе Хохол бизнесмена приковали к батарее в доме и ограбили

      Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

      80-летняя вдова стала встречаться с 24-летним таксистом

      Дочь Джонни Деппа показала голую грудь в кружевном наряде

      Пожар во дворе «Известий» в центре Москвы ликвидировали

      Москвичей предупредили о возвращении гололедицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше