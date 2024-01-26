Российские Т-80БВМ в зоне СВО оснастили «Волнорезами»

Минобороны: танки Т-80БВМ в зоне СВО оснастили комплексами «Волнорез»

Основные боевые танки Т-80БВМ в зоне специальной военной операции (СВО) оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», подавляющими сигнал управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе до 600 метров. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

«FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе "Волнорезы" нам помогают», — сказал боец с позывным Казак.

По его словам, нередко из-за повышенной активности вражеских дронов российские бойцы после стрельбы уезжают с позиции на всех скоростях.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил о тестировании системы подавления FPV-дронов в составе боевых машин пехоты.

В октябре 2023 года командир танкового взвода Вооруженных сил России с позывным Сова заявил, что на российских танках появились новые системы радиоэлектронной борьбы, которые не подпускают FPV-дроны Вооруженных сил Украины ближе чем на 10 метров.