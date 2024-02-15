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15:11, 15 февраля 2024Экономика

В Европе ухудшили прогноз роста экономики

Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,8 %

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз о перспективах роста совокупной экономики стран еврозоны в 2024 году. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЕК сообщает Bloomberg.

В новом докладе ожидания на текущий год были снижены 1,2 до 0,8 процента, а на 2025 с 1,6 до 1,5 процента, говорится в документе. ЕК также ожидает, что инфляция в этом году замедлится до 2,7 процента, что соответствует оценке Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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«Ожидаемое в 2024 году восстановление будет более скромным, чем прогнозировалось три месяца назад, но будет постепенно ускоряться на фоне более медленного роста цен, роста реальной заработной платы и чрезвычайно сильного рынка труда», — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. При этом он предупредил, что на состояние экономики Европы будут влиять геополитическая напряженность и климатические проблемы.

Ранее в Организации экономического сотрудничества и развития также ухудшили собственный прогноз темпов роста экономики еврозоны в 2024 году. Этот показатель был понижен с 0,9 до 0,6 процента. В организации объяснили изменения оценок роста ВВП сохранением жестких условий кредитования.

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