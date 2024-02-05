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15:18, 5 февраля 2024Экономика

Прогноз роста экономики Европы ухудшили

В ОЭСР ухудшили прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,6 процента

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшили собственный прогноз темпов роста экономики еврозоны в 2024 году. Показатель снизили с 0,9 до 0,6 процента, сообщает «Прайм» со ссылкой на февральский доклад ОЭСР.

Ухудшение прогноза роста экономики еврозоны не стало первым. В ноябре организация снизила ожидания с сентябрьской оценки в 1,1 процента, до 0,9 процента.

В организации также изменили ожидаемые темпы роста ВВП еврозоны в 2025 году. Если в ноябре прогнозировался рост на 1,5 процента, то в начале февраля — 1,3 процента. Таким образом, в ОЭСР снизили оценку роста экономики еврозоны в 2025 году на 0,2 процентных пункта.

В организации объяснили изменения оценок роста ВВП еврозоны на 2024 и 2025 год сохранением жестких условий кредитования. Усилить экономическую активность в регионе в дальнейшем поможет рост реальных доходов населения стран-участниц блока, заключили в ОЭСР.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на отчет S&P Global сообщило о приближении рецессии в еврозоне на фоне затяжного падения объемов производства в регионе. При этом надвигающийся спад в экономике, по мнению экспертов, не будет резким.

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