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13:24, 15 февраля 2024Бывший СССР

В одном из районов Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

В Лельчицком районе Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористический операции (КТО). Об этом сообщила районная газета «Светлая жизнь» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии по Гомельской области.

«В Лельчицком районе Гомельской области введен режим "Контртеррористической операции". Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Ивановском районе Брестской области Белоруссии открыли новую заставу «Мохро» на границе с Украиной. Новая погранзастава будет охранять участок границы с Украиной протяженностью более 30 километров.

12 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект новой военной доктрины Белоруссии. В документе были отражены «ключевые изменения военно-политической обстановки в мире и регионе, основы военной политики Беларуси».

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      Александр Курбатов
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