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08:43, 15 февраля 2024Бывший СССР

В Полтавской области получили повреждения складские помещения

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении складов в Полтавской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Полтавской области на севере Украины получили повреждения склады. На месте попадания случился пожар, Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Филипп Пронин в Telegram.

«Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров», — написал он.

Ранее о попадании по Львову сообщил мэр города Андрей Садовой. Также стало известно о взрывах в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины.

Два мощных взрыва раздались в Киеве. Глава города Виталий Кличко предупредил о работе средств противовоздушной обороны.

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      Алевтина Запольская
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