В России кратно увеличили выпуск беспилотных «Орланов»

Генконструктор Иванов: СТЦ кратно увеличил выпуск дронов «Орлан-10» и «Орлан-30»

Российская компания «Специальный технологический центр» (СТЦ) кратно увеличила выпуск многоцелевых беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Орлан-30». Об этом генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов сообщил в интервью ТАСС.

«Стояла задача кратно увеличить производство наших аппаратов. Выпуск "Орлана-10" увеличился в 3-4 раза, по "Орлану-30" выпуск увеличился до 25 раз относительно 2021 года. Поэтому это тоже высокий результат», — сказал он.

По словам Иванова, в будущем СТЦ планирует выпуск новых дронов линейки «Орлан». Он добавил, что в их число войдут аппараты самолетного типа и коптеры, а работа над ними займет несколько лет.

Генконструктор подчеркнул, что сейчас усилия СТЦ направлены на увеличение темпов производства и модернизацию серийных аппаратов. «(…) разрабатывать какие-то новые вещи особенно не получается. СТЦ выпускает очень большой объем техники, которая должна сегодня работать хорошо», — заявил представитель центра.

Ранее в феврале СТЦ показал модель комплекса РБ-504А-Э для противодействия малым и средним беспилотным летательным аппаратам на выставке World Defense Show 2024. В состав комплекса включены беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30», которые используют для выявления наземных станций управления.