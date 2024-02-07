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11:25, 7 февраля 2024Наука и техника

Россия показала комплекс противодействия БПЛА с «Орланами»

Россия в Эр-Рияде показала комплекс противодействия БПЛА с «Орланами»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская компания «Специальный технологический центр» (СТЦ) на выставке World Defense Show 2024, которая с 4 по 8 февраля проходит в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия), показала модель комплекса РБ-504А-Э для противодействия малым и средним беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В состав комплекса включены беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30», которые используются для выявления наземной станции управления противника и ее радиоэлектронного подавления. Показанный комплекс успешно применяется в ходе специальной военной операции (СВО).

«В основу концепции изделия легла та максима, что при использовании только средств наземного базирования по противодействию беспилотникам наша эффективность на определенном этапе будет ограничена», — сказали в СТЦ.

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В сентябре 2023 года в Минобороны России заявили, что беспилотник «Орлан-10» в ходе использования в зоне СВО выявляет даже хорошо замаскированные цели Вооруженных сил Украины.

В октябре военное ведомство рассказало, что комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» в ходе СВО подавляет мобильную GSM-связь при помощи помех, которые передает беспилотник «Орлан-10» с передатчиками радиосигнала.

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      Иван Потапов
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