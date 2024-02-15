В России назвали цель ударов ВСУ по Белгороду

Депутат Журова назвала целью ударов ВСУ по Белгороду запугивание населения

Целью ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению в Белгороде и обстрела гражданской инфраструктуры было запугать российское население, считает депутат Госдумы России Светлана Журова. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Это элемент запугивания, — считает политик. — Они хотят, чтобы мирные граждане начали возмущаться. На Западе же это не вызывает никакого возмущения. [Президент России Владимир] Путин тоже говорил, что, когда бомбят мирных жителей России, на это никто не обращает внимания, зато вспоминают нам непонятные фейки».

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетных ударов погибли пять мирных жителей, еще 18 пострадали.