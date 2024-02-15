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11:54, 15 февраля 2024Экономика

В России предложили увеличить стипендии

Минобрнауки: стипендии не должны быть ниже прожиточного минимума
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Социальная и академическая стипендии в России не должны быть ниже прожиточного минимума. Предложение увеличить выплаты студентам озвучил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Минобрнауки, ведомство рекомендовало вузам закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума.

«При том, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», — пояснил Могилевский.

На сегодняшний день прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения этот показатель установлен на уровне 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Точную цифру устанавливают власти каждого региона.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии в несколько раз, на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделят 2,3 миллиарда рублей. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, президентские выплаты вырастут до 30 тысяч рублей в месяц, а правительственные — до 20 тысяч рублей.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», каждый второй студент (53 процента) ежемесячно тратит от 10 до 20 тысяч рублей. Четверть опрошенных — меньше 10 тысяч рублей. 17 процентов респондентов могут себе позволить тратить от 20 до 50 тысяч. И лишь 5 процентов ответили, что их расходы в месяц превышают 50 тысяч рублей. Основным источником дохода для 78 процентов является финансовая помощь родителей и близких, для 14 процентов — собственная зарплата, для 5 — социальные выплаты.

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      Вячеслав Агапов
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